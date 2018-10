11 Lõuna-Eesti ajaloolist tööstuspärli avavad nädalavahetusel uksed

„Meie projekti eesmärk on äratada ellu kasutuseta seisma jäänud tööstusobjektid, et teha neist turismi sihtpunktid ning edendada turismi maapiirkondades,” ütles Eesti-Läti ühisprojekti "Industrial Heritage" koordinaator Sille Roomets.

„Tööstuspärandi väärtustamine on praegu Euroopas kasvav trend. Läbi nende objektide saame inimestele tutvustada meie tööstuse ajalugu ja tehnoloogia arengut.”

Tartumaal ootavad külastajaid Hellenurme vesiveski, A le Coq'i õllemuuseum, Trüki- ja paberimuuseum ja Alatskivi ait-kuivati; Jõgevamaal Siimusti keraamika; Viljandimaal Lahmuse vesiveski ja Mõisaküla muuseum; Põlvamaal Leevaku hüdroelektrijaam-muuseum ja Räpina paberivabrik; Võrumaal Ööbikuoru hüdrotöökoda ja Süvahavva villavabrik.

Eri piirkondade tööstuspärlid on külastajaid oodanud juba terve sügise. Järgmisel nädal oodatakse huvilisi külastama ajaloolisi tööstusobjekte Kurzeme piirkonnas Lätis.

Projekt Industrial Heritage kestab kaks aastat ning selle käigus korrastatakse 26 ajaloolist tööstuspärandiobjekti Eestis ja Lätis, koolitatakse objektide haldajaid turismi- ja tootearenduse teemadel ning tehakse igakülgset koostööd objektide turundamisel. Projekt on rahastatud Interreg Eesti-Läti programmist kogumaksumusega 1,4 miljonit eurot. 2018. aasta on Euroopa kultuuripärandiaasta ning oktoober on pühendatud tööstuspärandile.

Lõuna-Eesti nädalavahetuse kava leiab siit ning kõigi objektide interaktiivse kaardi siit.

Objektide interaktiivne kaart (läti keeles): https://industrialheritage.travel/map

Lõuna-Eesti nädalavahetuse kava: https://www.facebook.com/events/1866886160060285/