13 aastat kadunud olnud kihlasõrmus ilmus välja porgandipeenrast

Kanadalanna Mary Grams kaotas 13 aastat tagasi aias askeldades oma kalli kihlasõrmuse. Ta oli kaotusest nii muserdatud, et ei rääkinud sellest isegi oma abikaasale mitte ja ostis poest asenduseks odava sõrmuse. Sõrmuse kadumisest teadis ainult poeg.

Suur oli tema üllatus, kui pojanaine õhtusööki tehes avastas porgandi, mille keskel oli teemantsõrmus.

Mary Gramsil oli kihlasõrmus olnud aastast 1951, aasta enne abiellumist abikaasa Normaniga, kirjutab The Telegraph.

WATCH: Lost engagement ring found in middle of carrot after 13 years @SarahNKraus explains READ MORE: https://t.co/s7dJCugLLa pic.twitter.com/e0cHN2xr3f— Global Edmonton (@GlobalEdmonton) August 16, 2017

Sõrmuse leidnud minia Colleen Day ütles, et ta sai kohe aru, et see kuulub perekonda, sest suguvõsa on selles farmis elanud 105 aastat.

"Küsisin mehelt, kas ta teab, kellele see sõrmus kuuluda võiks ja ta ütles, et ema kaotas selle aastaid tagasi aias," rääkis Day.

Yesterday Mary's family called her and told her they'd found her long lost ring, in a carrot they pulled for dinner at the family farm. #yeg pic.twitter.com/I7SEnl49T0 — Sarah Kraus Global (@SarahNKraus) August 15, 2017

Mary Gramsi abikaasa Norman ei saanudki teada sõrmuse kadumisest, sest ta suri viis aastat tagasi. "Ma oleksin pidanud talle sellest rääkima," ütles Grams. "Ta armastas nalja ja oleks kogu asja lõbusalt võtnud."

Peale 13 aastat mahub sõrmus ikka Mary Gramsi sõrme, kuid ta lubab sellega nüüd hoolikam olla ja aeda minnes tuppa jätta.

See ei ole esimene kord kui kadunud sõrmus on aiast juurikaid korjates leitud. 2011. aastal leidis rootslanna oma 16 aastat kadunud olnud abielusõrmuse aiatöid tehes.

AP