2019 – Pärnumaa investeerib haridusse ja transporti ning soovib edendada ettevõtlust

Romek Kosenkranius, Pärnu linnapea

Pärnus tehakse 2019. aastal ligi 25 miljoni euro eest investeeringuid – uue ujula ja lasteaia ehitamine, Tammsaare kooli ümberehitus, mitme haridusasutuse energiatõhusamaks muutmine, tänavate ja teede remont ja ohutumaks muutmine, tänavavalgustuse renoveerimine, sotsiaal- ja tervishoiuprojektid jne.

Tänavu alustame ka Pärnu Kunstihoone projektiga ehk järgmiseks aastaks peab olema valmis projekt, mille järgi saame 2020. aastal ehitushanke teha.

Kolm peamist eesmärki

1. Kohaliku kõrgkooli positsiooni tugevdamine. Tartu ülikooli Pärnu kolledž, nagu teisedki kolledžid Eestimaal, on pärast tasuta kõrghariduse kehtestamist sattunud üsna kehva seisu. Kolledži alarahastamine on viinud selleni, et õppejõudude sissetulekud jäävad alla üldhariduskoolide õpetajate töötasule, üliõpilaste arv kahaneb – parematel aastatel oli neid 1100-1200, praegu veidi üle 600, teadustööd vähenevad jne. Peame ülikooliga läbirääkimisi, et restruktureerida õppekavad ja korraldada töö ümber nii, et üliõpilaste arv hakkaks Pärnus jälle kasvama, paraneks õppejõudude tasustamise süsteem ning siia tuleks uusi õppejõude, kasvaks teadustööde arv ja avataks uusi ettevõtjatele vajalikke erialasid, näiteks moodulõppena. Soovime sel aastal jõuda kokkuleppeni ning ka omavalitsus on valmis panustama kõrgharidusse, kuigi see ei ole omavalitsuse ülesanne.

2. Investeeringute jätkumise tagamine Pärnu linna ja Pärnumaa majandusse. Pärnu on aastaid koos EASiga investeerinud ettevõtetele vajaliku tööstusalade infrastruktuuri väljaehitusse. Praegu on Pärnumaal rohkem kui 2/3 töökohtadest Pärnu linnas, mistõttu on investeerimiskeskkonna aktiivsena hoidmine väga oluline. Elanike jaoks on tähtis leida siin hea töökoht, kuid need tekivad vaid siis, kui ettevõtjad tahavad siia investeerida. Investeeringute Pärnusse toomisel on takistuseks just vajaliku oskustööjõu puudus. Selles osas on plaane, kuidas muuta haridussüsteem Pärnus paindlikumaks ja ettevõtjate nõudmistega paremini kohanduvaks.