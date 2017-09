Tõepoolest, kui universumi vanus on 13,8 miljardit aastat; kui Päike sündis umbes 4,6 miljardit aastat tagasi ning kestab teist sama kaua veel – mis on siis selle kõrval 30 aastat!

Universum ei ole siiski midagi püsivat või muutumatut, ta liigub, areneb, võib isegi öelda, et vananeb. On ilmselge, et 30 aastat tähendab maakerale 30 tiiru ümber Päikese. Aga Päike ise – ei püsi temagi paigal, vaid liigub ümber Linnutee galaktika keskpunkti muljetavaldava kiirusega – umbes 800 000 km/h.

Lihtne arvutus näitab, et 30 aastaga on kõik Maa elanikud läbinud tubli 200 miljardit kilomeetrit ehk oleks nagu teinud viis miljonit ümbermaailmareisi. Igaüks meist osaleb tasuta turismireisil läbi Linnutee avaruste.