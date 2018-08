31 päeva kestnud suvekuumus sai läbi ning rekordeid ei sündinud

Alates 12. juulist kuni 11. augustini mõõdeti vähemalt ühes Ilmateenistuse vaatlusjaamas üle Eesti õhusooja vähemalt 25 kraadi. Seega järjepanu 31 päeval. Seejuures pooltel ööpäevadel (16) registreeriti siin-seal vähemalt 30 kraadi sooja.

Tänavune lämmi aeg jäi siiski napilt alla veelgi kuumemale suvele 2010, mil 33 päeval (3. juulist 4. augustini) järjest mõõdeti vähemalt ühes vaatlusjaamas 25 soojakraadi ning üle 30 kraadist kuumust pandi kirja 17 päeval.

Ilmateenistuse ööpäevaandmed näitavad, et äsja lõppenud kuu aega kestnud palaval ajal oli kõige enam üle 30 kraadise õhusoojaga päevi Lääne-Nigulas, Toomal ja Jõgeval – 12 päeva. Narva ja Viljandi jäid maha ühe päevaga. Tartu ja Pärnu said kirja 8 ja Tallinn 6 sellist päeva, kuid Tallinn paistis silma sellega, et seal mõõdeti 29. juulil selle suve senine ja tõenäoliselt ka püsima jääv kuumarekord 34,2 kraadi. 26 vaatlusjaamast vaid Sõrves jäi 30 kraadi piir kättesaamatuks, kuigi sealgi jäi sellest vaid kübeke puudu, 29,9.

Eilse, 12. augusti maksimumtemperatuur küündis vaid 23 kraadini ja seda Kundas. Ilmateenistuse nädalaprognoos lubab 25 kraadist õhusooja jälle reedeks, kuid ükski ilmaportaal ei luba selleks suveks Eestisse enam 30 kraadist palavust.