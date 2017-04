67 omavalitsust 213-st koostas oma elanikele eelarve lühiülevaate

Sügisel saatis rahandusministeerium omavalitsustele soovitused, kuidas teha oma eelarvest lühike ja arusaadav ülevaade, et see oleks kergesti arusaadav ka selle elanikele. Selle tulemusel koostasid eelarve lühiülevaate 67 kohalikku omavalitsust.

„Eelarve ja selle koostamise põhimõtted peavad olema kogukonnale kergesti mõistetavad. Ühest küljest on kahju, et nende soovitustega tuli kaasa vaid kolmandik omavalitsustest, kuid teisest küljest on rõõm, et võrreldes eelmise aastaga on lühiülevaate koostamise aktiivsus oluliselt kasvanud,“ ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. „Kui eelmisel aastal koostas lühiülevaate 19 protsenti omavalitsustest, siis sel aastal juba 31 protsenti. See on selge märk, et omavalitsused mõistavad enda kasvavat rolli kohaliku kogukonna teadlikkuse kasvatamisel ja avaliku raha kasutamise läbipaistvuse suurendamisel.“

Märtsis saatis rahandusministeerium omavalitsustele eelarve lühiülevaate koostamise kohta tagasisideküsitluse. Tulemuste analüüsist selgus, et kõige aktiivsemad maakonnad on Raplamaa, Hiiumaa, Võrumaa ja Viljandimaa, kus eelarve lühiülevaate koostas vastavalt 60, 50, 46 ja 42 protsenti omavalitsustest.

Suurematest omavalitsustest, kelle eelarved on tihti kodaniku jaoks väga raskesti loetavad, koostas lühiülevaate näiteks Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Viljandi, Võru ja Keila linn ning Jõhvi vald, Türi, Saku ja Rapla vald.