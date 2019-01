88aastase vanaproua kootud käpikud filmist "Eia jõulud Tondikakul" on kuulsad üle ilma

“See ongi minu elu mõte. Kui poleks kudumist, ma vist ei elaks ka enam. Ainus mõte – kuduma! Kui kinda kätte saan, olen võidumees,” naerab Adele. “Kududes mõtlen ainult kinda mustrile. Mina kahte kindapaari ühe mustriga teha ei saa, tüdimus tuleb peale. See on nagu piin juba.”

Kümned, kui mitte sadu Adele kindaid on rännanud Rootsi. Seal elab ta tütar Liina. Üks Rootsi firma tellis mitu aastat järjest oma töötajatele jõulukingiks 70 paari kindaid. Seda tööd tehes võttis Adele õe Elfriide ka kampa.