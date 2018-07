9 omapärast vaatamisväärsust Põhja-Lätis, kuhu pole Eestist kauge sõita

Nimekirjas on mõned vähetuntud, omapärased ning toredad kohad siinsamas Eesti külje all Vidzemes ehk Põhja-Lätis.

Mesilasravi majake

Läti mesinikud on ehitanud hulga aiamajakesi, mille all elavad mesilased ning mille sees käivad inimesed. Pikutad lavale, tõmbad mõnusat lõhna ninna ning kuulad mesilaste mahedat laulu. Võib juhtuda, et see isegi ravib, nagu mesinikud räägivad, kuid kosutab kindlasti. Kuulu järgi on inspiratsiooni saadud Ukraina mesinikelt.

Armands Galviņši majake asub Jaungulbenes ning tema telefoninumber on 26873163. Kui mees ise parasjagu mesilasmajakeses lõunaund ei maga, laseb ta sellesse lahkelt külalisi.



Foto: Uldis Muzikants (Latvijas Avīze)

Pudeliaed

Sealsamas lähedal elab Anna (vaata allpoolt kaarti), kes leidis 13 aasta eest pööningult hulga vanu pudeleid ning ehitas neist aeda tuuletõkkeks seina. Kui ta nägi, kuidas sein õhtupäikese käes helgib ning hella tuule käes kumiseb, jätkas ta tööd. Nüüd on pudelitest kerkinud puu, laev, sillad, siilike, mesilastaru, balti märgid ja muu - ühtekokku 23 skulptuuri.

Praegu kogub perenaine šampusepudeleid, et labürinti ehitada. Kui saad mõne viia, oled abiks.

Läti ainus portselanivabrik