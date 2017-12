Aasta konsulendiks valiti Jüri Mets

Reedel kuulutati Viljandimaal Vana-Võidus välja aasta konsulent, kelleks sai loomakasvatuse, nõuetele vastavuse, töötervishoiu ja tööohutuse konsulent Jüri Mets.

Aasta konsulendiks tunnistatud Jüri Mets tegutseb konsulendina peamiselt Tartumaal, kuid nõustab kliente ka ümberkaudsetes maakondades. Lisaks loomakasvatusele annab ta nõu ka töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas ning nõuetele vastavuse alal.

“Jüri Mets on mitmekülgsete teadmistega kogenud konsulent, kes nõustab väga erinevaid kliente üle kogu Eesti. Kolleegi ja inimesena on Jüri avatud, abivalmis ja teisi innustav, just nii nagu üks hea konsulent olema peabki,“ iseloomustas aasta konsulenti Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse juht Leho Verk.

Jüri Mets saab aasta konsulendi tiitli juba teist korda, esimest korda tuli tiitel aastal 2007. Lisaks konsulendi tööle kasvatab Jüri ise hobikorras hobuseid.

Klientide hinnangul on Jüri eesmärgile pühendunud, laialdaste teadmistega, küsimustele ja probleemidele lahendusi otsiv konsulent. Kolleegid iseloomustavad teda kui innustavat, konkreetset ja sõbralikku konsulenti, kes jõuab edukalt tegeleda mitme erineva alaga.

Nõuandeteenistus on parimaid konsulente tunnustanud juba alates 2007. aastast. Aasta konsulendi valimisel võeti arvesse teiste konsulentide ning MESi töötajate hinnangud kandidaatide töö kvaliteedile, klientidelt saadud tagasiside ja 2017. aastal sõlmitud nõustamislepingute arv, rahaline maht ja nõustatud klientide hulk.