Aasta loomaks valiti ilves, kelle auks pandi Elistverre üles ilvesekaamera

Eelnevate aastate hundi, viigerhülge, metssea, mägra ja metskitse järel valis Eesti looduskaitse selts selle aasta loomaks metsiku kaslase ilvese, kelle auks seati Elistverre üles ööpäevast ülekannet edastav videokaamera.

Praegu elab Elistvere loomapargis neli täpilist kaslast: tsipa pirtsakas ilveseemand Gella, tallinlane Lars, peiduline Koopailves (kohalikud kutsuvad teda Koopailveseks, kuna talle meeldib konutada vanade Elistvere mõisa vundamendikivide lähedal) ning veel üks noorem uus ilves, kes toodi siia alles paari nädala eest.

Uustulnukat – kes on ilmselt noor emasloom ja kes oli väidetavalt jäetud Ida-Virumaal ühe tühja koera-aedikusse, toodud tänavu Elistverre elama ja alles kohaneb siinsete ilvestega – me esialgu ei trehva. Noor uustulnuk elab omaette aia sees veel mõnda aega.

Elistvere Gella kohta räägitakse lugusid, et talle aediku ilveseisandad ei meeldi, vaid hoopis metsikud ilvesed. Eelmisel talvel käis teda aeg-ajalt vaatamas isailves vabast loodusest, kes tuli aina aediku juurde ja jalutas seal edasi-tagasi. Sisse ta loomulikult ei saanud. Lõpuks harjus võõras ilves kohalikega nõnda ära, et lasi end inimestel vaadelda ja pildistada. Tea, kas ta tuleb sel talvel tagasi? Kas näitab end meile?

Kaamera on paigutatud ilvese aedikusse vaatega puuderühma suunas, kus Gella armastab istuda ja Lars kõndida. Et kaamera näitab pilti ka öösel, tasub ülekannet vaadata just hilistel tundidel, sest tegu on ju öösel aktiivsete loomadega. Ka Elistvere pargi töötajad on põnevil, mida teevad nende ilvesed külastajatest vabal ajal. Loodetavasti kuuleme kaamera ülekandes ka ilvese erinevaid hääli.

Vaata ilvesekaamerat SIIT.