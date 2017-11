Aasta puitehitiseks sai pärl keset tööstusmaastikku

Zürii valis „Aasta Puitehitis 2017“ konkursi võitjaks puiduettevõtte Raitwood rõõmsa ning avara büroo- ja olmehoone Ülenurmel, mille puhul tõsteti esile detailitundlikku puidukasutust ja jätkusuutlikku ehitusviisi.

Märtsis valminud hoone muudab jätkusuutlikuks asjaolu, et see pole täiesti uus – üks osa sellest on viisteist aastat tagasi valminud ühekorruseline büroo, mis hakkas töötajatele väikseks jääma. Algne puitkarkassil hoone renoveeriti ning selle kõrvale rajati liimpuitkandjatel büroohoone ning betoonplokkidest seinte ja puittaladega olmemaja.

Hoone arhitektid on hiljuti lahkunud Rasmus Reinolt ning Ivo-Martin Veelma arhitektuuribüroost Lokomotiiv. Rasmus Reinolt on ka töö aluseks olnud vana büroohoone autor.

Foto: erakogu

"Arutelu käis, kas ehk lükata maha ja teha täiesti uus. Lõpuks siiski mõtlesime, et saab laheda asja, kui juurde teha. Katusekalletega mängides sai ilusa ansambli," peab Veelma projekti pikaks ja huvitavaks. "Ümberringi on küll tööstusala, aga nad tahtsid endale head töökohta, nii sai tehtud siseõu ning väljapoole maja ka roheala. Ettevõte panustas ise hästi palju plaanimisse."

Foto: erakogu

Büroohoone ümber on nõukogudeaegsest majandist kasvanud tööstusrajoon ja põllumaa. Sealsamas kõrval asuvad ettevõtte kaasaegsed tootmishooned, millest osad on projekteerinud sama arhitektuuribüroo. Kolm omavahel ühendatud hooneosa viimistleti Raitwoodi enda toodetud puitmaterjalidega. Igapäevaselt töötab värskes büroos ligikaudu 30 inimest, olmehoonet kasutavad üle 100 töötaja.

Foto: erakogu

"Majas on väga tore, avar ja hea õhkkond. Kandev mõte asja juures oli see, et inimesed saaksid üksteise lähedale, kuna varem oldi mööda tootmisterritooriumi laiali,” räägib Raitwoodi juhatuse esimees Ivar Dembovski. „See eesmärk on küll täidetud. Koostöö on ladusam ja infovahetus hoopis tihedam.”

Foto: erakogu

Sisearhitektuuri tegid Rasmus Reinolt koos Katrin Noppeliga Siseosakonnast, konstruktsioonid lõi inseneribüroo Tandem ning maja ehitas Rand & Tuulberg. Kuigi juhuslikud möödasõitjad sinna eriti ei satu, on ikkagi võimalik aasta puitehitist kokkuleppel uudistada.

Foto: erakogu

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit ja Puuinfo korraldavad aasta puitehitise võistlust 15 aastat. Konkursile esitatud töid hindab professionaalidest zürii. Võistluse eesmärk on tõsta esile uusi puitehitisi, mille puhul on puitu kasutatud konstruktsioonis, välis- või siseviimistluses parimal võimalikul viisil arhitektuurses, tehnilises ja ehituslikus mõttes. Tänavune võidutöö valiti 25 kandidaadi seast.