Aastaga on küttepuude hind tõusnud pea viiendiku võrra

Küttepuidu tihumeetri eest tuleb tänavu ning järgnevatel aastatel maksta kaks kuni kolm eurot rohkem kui eelmisel kolmel aastal, mil küttepuude hind püsis stabiilselt suhteliselt madalal.

Sel aastal on küttepuude hinnad järgemööda tõusnud, olles veel aasta viimaste aegade madalaimal tasemel. Segaküttepuidu keskmine hind on võrreldes aastataguse ajaga tõusnud 18 protsenti. Viimati maksis küttepuit praegusest rohkem 2014. aastal, mil puidu hind rekordkõrguselt, keskmiselt 28 eurot tihumeetri eest, langusele pööras ja selle aasta jaanuaris oma absoluutse miinimumi, 20,4 eurot saavutas.

Kui viimasel paaril aastal oli hind stabiilselt madalapoolne, siis kuus kuud tagasi ületati 21 euro piir ja kolm kuud tagasi juba 22 euro piir. Oktoobri lõpus maksis tihumeeter segaküttepuitu juba 24,32 eurot, käibemaksu arvestamata.

Vaatamata sellele, et küttepuiduturul on hinnatõus jätkunud terve tänavuse aasta jooksul, pole puiduturu hinnastatistika koostanud Heiki Hepneri hinnangul küttepuidu hind praegu mitte kõrge vaid normaalne. “Vahepealsetel aaqstatel oli küttepuidu hind lihtsalt ebaloomulikult madal," sõnab Hepner. Küttepuid müüdi mõningatel juhtudel isegi kahjumiga ning kulud tehti tasa muud tüüpi puidu realiseerimisel.

Hind püsis madal erinevatel põhjustel. Üks põhjuseid on selles, et soojematel talvedel polnud tarbimine nii suur. Hepner räägib, et küttepuitu on Eesti metsades väga palju ja seegi mõjutab olulisel määral nõudlust-pakkumist. "Meil on ainuüksi lamavat ja surnud puitu kuskil 37 miljonit tihumeetrit. Metsast puudus ei ole," ütleb Hepner.

Praegu tõus jätkub

"Pigem võib ütelda, et pehmete talvede puhul ei saada puid metsast kätte. Kohalik tarbimine on väiksem, aga ka pakkumine on väiksem, seega need mingilmääral võivad üksteist tasandada. Kui on väga külm, siis loomulikult on kohapealne tarbimine suurem, aga paraneb ka kättesaadavus."

Maailmaturul toimuv mõjutab samuti meie hindasid. Soojemad talved Euroopas tähendasid puidueksportijatele madalamaid hindasid pelletiturul, mis nüüd jällegi tõusuteel on. Samuti võivad olulist mõju avaldada tormid, mis võivad küttepuidu varusud korraga palju täiendada.

Pärnumaal tegutseva Grundar Timberi tootmisjuht Kardo Nee sõnul möödunud aastatel ettevõtte poolt müüdava küttepuu hindu ei muudetud, kuid sel aastal tuli toorme hinna tõusu tõttu ostjatel tihumeetri pealt paar eurot rohkem maksta. Kuiva küttepuu müüs ettevõte läbi septembri lõpuks.

Võrus tegutseva paari töötajaga ettevõtte Eliitpuu esindaja räägib, et nemad pole veel hinda tõstnud, kuna inimesed on hinnatundlikud. Varasematel aastatel varutud kuiva puu, mis on nüüdseks juba läbi müüdud, hind oli sama, mis eelmisel aastal. Küttepuude tegemiseks on viimasel ajal kasutatud oma metsa, kuid nüüd, kus puidutoorme hinnad on tõusnud, pole ettevõte seda veel juurde ostnud. Küllap peavad nemadki järgmisel aastal küttepuid kallimalt müüma.

"Arvestades biokütuste turu elavnemist ja toorainevajaduse kasvu, võiks oodata veel tänavu küttepuidu hinna jõudmist 25 euroni tihumeetri eest," prognoosib Heiki Hepner.