Aastal 2020 kaovad metsandustoetuste hulgast Euroopa rahad

Neljapäeval toimunud erametsanduse infopäeval selgitas maaeluministeeriumi maaettevõtluse büroo spetsialist Elar Neito, et kui Eesti inimeste elujärg paraneb ja majandus kerkib, hakkab euroliit meid ka vähem toetama.

Toetuste maksmise eesmärk nii üldiselt kui metsanduses on abivajajate aitamine kas erakorraliste oludega toimetulemisel või saamata jäänud tulu kompenseerimisel. Toetusi makstakse ka kõikidele turuosalistele võrdsete võimaluste tagamiseks, ühiskonnale rohkem tagasiandvate tegevuste soodustamiseks ning oluliste, aga majanduslikult vähetasuvate tegevuste teostamiseks, näiteks keskkonnakaitse hüvanguks.

„Maaeluministeeriumi poolt makstavate toetuste eesmärk on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekülgseks arenguks, tagada ohutu ja nõuetekohane toit ja sööt ning hea looma- ning taimetervise ja nende kaitse alane olukord,” kirjeldab Neito. „Metsandustoetused käivad Eesti maaelu arendamise alla.”

Lõviosa rahast tuleb Ühtekuuluvusfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Eesti pole enam vähemarenenud regioon

Uue perioodi Eestile ettenähtud „ümbrikut” pole keegi veel avanud, aga Elar Neito eeldab, et kuna Eesti SKP (inimese kohta ostujõu alusel) kerkib uueks toetusperioodiks tõenäoliselt 75%-ni EL-i keskmisest, mis tähendab, et Eesti ei ole enam toetatavate riikide kildkonnas, vaid siirdub toetavate riikide sekka.

„Me pole Euroopa mõistes enam vähemarenenud regioon ja see tähendab tõenäoliselt senisest vähem euroliidu struktuurifondide raha Eestile,” nendib Neito. „Samuti soovib Euroopa Liit uue ÜPP-i raames minna rohkem eesmärgipõhiseks – soovitakse ette näidata mingid eesmärgid, mille poole püüelda ja mida ka toetatakse. Ja soovitakse arvestada senisest rohkem liikmesriikide eripärasid. Komisjon annab küll ette meetmete loetelu, aga liikmesriik seab nende valiku põhjal ise sihte. Vähemalt ideaalis peaks see niimoodi minema.”

Ilmselt tähendab see liikmesriigile suuremat vastutust, aga samas ka suuremat aruandluskohustust. Järgmise aasta suveks peaks selgemaks saama pilt uue toetuserioodi õigusloome osas.

„Aga kindlaid asju uue perioodi kohta on veel väga vähe. Me ei tea praegu ka seda, millised meetmed jätkuvad, seda pole isegi veel arutatud,” rääkis Elar Neito. „Uus periood algab 2020+, euroliidu õigusloome peaks olema valmis hiljemalt 2019. aastal. Seda teoreetiliselt, praktikas asjad ilmselt viibivad, seda on ka senine elu näidanud.”