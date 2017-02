Eile öösel süttis põlema tuntud aedniku Harri Poomi köetav kasvuhoone Saare-Tõrvaaaugu aiandis, tulekahjus hävis Eesti kõige esinduslikum kaktusekogu tuhandete taimedega.

„Täna on üks raskemaid päevi mu elus,“ kurtis Harri Poom Maalehe veebile. „ Olen aastakümneid kogunud ja aretanud kaktuseid, ühe taime kasvamine täisilu ja õitsenguni võtab aega 12-15 aastat. Nüüd põles ühe ööga kogu kollektsioon maha,“ rääkis murtud mees. Kirgliku kollektsionääri jaoks on aastakümneid kogutud, ristatud ja kasvatatud kaktusekollektsioon hindamatu väärtusega.

Tulekahju avastas aednik alles hommikul, kui läks kasvuhoone ahjule puid alla lisama – kõik oli maha põlenud, kiled, taimed, järel vaid ahervare.

„Vaid mõned karbid seemikuid on mul nüüd toas lampide all.“

Poom oletas, et tulekahju võis alguse saada korstnast, kus pigi ja tahm võisid põlema minna, süüdates ka kasvuhoone plastikkiled.

„Enne kütteperioodi me küll puhastasime korstent, aga millest see küll tuli, võib-olla olid puud niiskemad," arutles mees.

Lisaks kaktusekogule hävisid tulekahjus ka kollektsionääri kõik haruldasemad taimed – aprikoosid, Pavlovski sidrunipuud, apelsinipuud.

„Mul oli selles kasvuhoones ka hulk viinapuuistikuid, mida pidin istutama pottidesse ja need oleks läinud müügiks, ka need on hävinud,“ rääkis Harri Poom.

Poomi sõnul ei suuda ta enam mitte kunagi nii unikaalset kaktusekogu taastada, kuna ta tegeles ise kaktuste ristamisega, saades niimoodi unikaalseid seemikuid.

Uue köetava kasvuhoone rajamine läheb tema sõnul maksma vähemalt paarkümmend tuhat eurot. Harri Poom lisas, et juba on helistanud talle paljud inimesed, pakkudes oma kaktuseid ja avaldades toetust. Facebookis kogutakse ka juba annetusi, et aednik saaks uue kasvuhoone rajada ja nullist uuesti alustada.

Lisaks kaktuste kollektsioneerimisele tegeleb Harri Poom Saare-Tõrvaaaugu aiandis ka viinamarjasortide võrdluskatestega, samuti viljapuude ja marjapõõsaste istikute kasvatuse ja müügiga.