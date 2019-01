AEDVILI LÄHEB KALLIMAKS: kodumaised kapsad ja porgandid saavad poodides peagi otsa

Põud tegi saagile liiga mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas, mis tähendab, et ka mujal ei pruugi olla piisavalt varusid. Kui kaupa napib, tõuseb selle hind ja seda on juba näha. Rääkimata sellest, et mõningaid tooteid valmistatakse vähem, näiteks traditsioonilist kapsasuppi tänavu laulu- ja tantsupeoliste jaoks ei tehta.