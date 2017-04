Aerofloti “vanad, paksud ja koledad” stjuardessid süüdistavad ettevõtet diskrimineerimises

Moskva kohus ei võtnud arutlusele “vanade, paksude ja koledate” lennusaatjate kaebust oma tööandja Aerofloti vastu. Ettevõte väidetavalt diskrimineeris naisi nende vanuse, kaalu ja välimuse pärast.

Lennusaatjad väitsid, et Aeroflot suunas nad rahvusvahelistelt lendudelt kohalikele, kus on väiksem palk. Muudatus olevat tehtud seepärast, et naised olid kas liiga vanad, ülekaalulised või inetud. Lennufirma eitab seesugust suhtumist, kirjutab briti veebiväljaanne The Telegraph.

Grupil, mis nimetab ennast STS-iks (lühend venekeelsete sõnade algustähtedest – старые, толстые, страшные), ei õnnestunud aga Venemaa suurimat lennukompaniid kohtusse kaevata, sest nende kaebust ei võetud arutlusele.

Pardameeskonna esindaja Jevgenia Magurina ütles kohalikule meediale, et Aeroflot on vaikselt kasutusele võtnud reeglid, mis näevad ette, millised peavad lennusaatjad välja nägema. Need, kes normidesse ei mahu, eemaldatakse peamistelt lennumarsruutidelt.

Vaata Aerofloti ametlikku lennuohutusvideot, mida näidatakse enne lennuki õhkutõusmist:

“Kõiki stjuardesse pildistati, mõõdeti ja kaaluti eelmise aasta juunis väidetavalt sellepärast, et saaks tellida uue vormiriietuse,” lausus ta. “Kui ülemus vaatas mu fotot, ütles ta: “Ženja, tead, sinu põsed on rahvusvaheliste lendude jaoks liiga suured. Sul on suured rinnad ning sa võiksid kanda sportrinnahoidjaid”. Just sellisel moel põhjendasid nad mulle uusi reegleid.”



