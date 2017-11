Aita koostada järgmise aasta Targu Talita raamatusarja!

Maalehel on plaanis 2018. aastal välja tulla uue Targu Talita käsiraamatute sarjaga. Kokku anname välja 10 erinevat, mõnusas ja käepärases formaadis praktilist käsiraamatut, mille teemade valimiseks palume lugejate abi.

Kõik raamatud on umbes 100-leheküljelised, värvitrükis ning müügis vähem kui 5-eurose hinnaga. Kõiki raamatuid saab osta ainult koos Maalehega, need on saadaval mitmesajas Maalehe müügipunktis üle Eesti. Maalehe tellijad saavad raamatuid kindlasti ka omale koju tellida.

Raamatud saavad olema praktilised, on teedjuhatava iseloomuga pigem mõeldud alustajale, sisaldavad fotosid-skeeme ning praktilisi nippe ja õpetusi.

Vajuta SIIA, et huvitavamate teemade valikul kaasa rääkida.