Saaremaa vabadusvõitlejate ühing üritab leida Eesti ühe kuulsama metsavenna Elmar Ilbi ja tema kaaslaste viimast lahingupaika.

Selleks ootab ühing mälestusi ja infot ning seda ühtlasi ka kõigi teiste Saaremaal tegutsenud ja end varjanud metsavendade kohta.

Elmar Ilbi ja tema kaaslaste langemisest täitub tänavu augustis 67 aastat. See on metsavendluses oluline sündmus ja ühing plaanib seda tähistada. Elmar Ilbi tegutsemine Saaremaal tekitas paljudes kõhedust ja hirmu, kuid samas oli tal ka palju toetajaid ning abistajaid. Tõe väljaselgitamine on keeruline.

Tõsine ajaloohuviline Kaarel Mägi on võtnud Saaremaa metsavendluse uurimise endale südameasjaks. “Saaremaal on langenud metsavendi üsna palju,“ rääkis Mägi, viidates, et kokku võib langenuid olla paarkümmend. Mägi sõnul on väga palju andmeid Elmar Ilbi kohta kaotsi läinud, kuna aeg teeb oma töö ja on paljud mäletajad manalateele viinud. Seetõttu on väga oluline koguda kokku veel nii head kui halvad mälestuste killud, mida on metsavendade kohta kõneldud. Mälestused on oodatud meiliaadressile saarevv@gmail.com; telefonil 5333 7474.

Kui aga keegi oskab juhatada kohta, kuhu julgeoleku poolt on maetud Elmar Ilp ja tema kaks kaasvõitlejat, siis on Kaarel Mägil palve anda sellest teada. Eriti ootab ta langenute sugulaste ja tuttavate kontakteerumist.

Elmar Ilp tapeti 12. augustil 1950 Luulupe ja Eikla vahel asunud metsapunkris. Vikipeedia andmetel on Ilbi tabamise kohta käibel mitmeid versioone, millest ühe kohaselt reetis punkri asukoha ja teenis mitukümmend tuhat rubla NKVD agent Juhan Saar.

Aasta tagasi veebruaris avati Kaarel Mägi eestvedamisel mälestuskivi Väike-Pahilas langenud metsavendadele. Metsatukka peidetud punkri juures hukkusid tol päeval Aleksander Evert ja Paul Lepamaa.