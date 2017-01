Aivar Riisalu plaanib Eestist lahkuda

Foto: Karli Saul

Aivar Riisalu on varem meedias öelnud, et kui Keskerakond ja sotsid koalitsiooni moodustavad, tuleb Eesti tolm jalgadelt pühkida. Nüüd nendib Riisalu, et ilmselt viib elutee ta kusagile Euroopasse, kuid midagi täpsemalt ta lisada ei taha.