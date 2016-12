Maailma üks hinnatum teadusajakiri Nature valis just Eesti Biokeskuse osalusel valminud uuringu tänavuse aasta kümne olulisema teadusläbimurde hulka.

Kaua aega on teatud, et tänapäeva inimese, Homo sapiensi eellased rändasid välja Aafrikast vähem kui 75 000 aasta eest.

Tartu ülikooliga tihedalt seotud Eesti Biokeskuse direktori Mait Metspalu ja Cambridge´i ülikooli teadlase Toomas Kivisilla juhtimisel ning mitme Tartu ülikooli teadlase töö tulemusel avaldati tänavu õige mitu olulist teadusartiklit, mis näitavad, et tegelikult rändasid rühm nüüdisaegse inimese eellasi välja ka oluliselt varem, 120 000 aastat tagasi.

Seega on nüüdisinimese eellased Aafrikast välja rännanud vähemalt kahes laines ning just selle teadmisega on Eesti arheogeneetikute abil kaardistatud oluline peatükk inimkonna ajaloost.