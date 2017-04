Ajaloo parimad aprillinaljad

Täna on päev, kus kui veerandit usud, saad poolega petta. Maaleht ütleb ausalt kohe ära, et tegemist on vanade ja heade äraproovitud aprillinaljadega, mis juba aastaid ringlevad, aga mida on ikka tore uuesti lugeda ja mõelda, kuidas küll inimesed nii kergeusklikud on. Aga millised on teile tehtud kõige naljakamad naljad? Saada need meile veeb@maaleht.ee või kirjuta kommentaaridesse!

- 1915, kui käis I maailmasõda, lendas Prantsuse lendur üle Saksa leeri ja viskas alla pommi. Saksa sõdurid lidusid igasse ilmakaarde, kuid plahvatust ei tulnud ega tulnud. Kui nad viimaks ettevaatlikult kohale hiilisid, oli seal suur jalgpall, küljes silt “Aprill!”.

- 1957 teatas BBC soliidne uudistesaade “Panorama”, et tänu väga soojale talvele ja edukale spagetimardika tõrjele on Šveitsi põllumeestel väga hea spagetisaak. Taustaks näidati filmilõiku, kuidas naised puu otsast spagette korjavad ja päikese kätte kuivama panevad.

Paljud helistasid BBCsse ja küsisid nõu, kuidas spagetipuud kasvatada. Vastus kõlas: “Pange spagetivõrse tomatikastmepurki ja lootke parimat.”

- 1974 hakkas Alaskas Sitka linna lähedal asuv Edgecumbe’i vulkaan musta suitsu välja ajama. Rahvas tuli tänavale ja pelgas, et kaua uinunud vulkaan võib purskama hakata.

Hiljem selgus, et kohalik naljamees oli kraatrisse toimetanud sadakond vana autokummi ja need põlema süüdanud. Legend pajatab, et kui seitsme aasta pärast hakkas St Helensi vulkaan purskama, kirjutas üks sitkalane talle: “Seekord läksid sa liiga kaugele!”

- 1976 teatas populaarne astronoom Patrick Moore BBC Radio 2s, et kell 9.47 liigub Jupiter täpselt Pluuto eest läbi. Kahe planeedi gravitatsiooni koosmõjul väheneb sel ajal Maa raskusjõud. Kes õigel hetkel üles hüppab, tunneb end hõljumas.

Kell 9.48 hakati helistama ja BBC sai sadu telefonikõnesid inimestelt, kes olid täheldanud raskusjõu kahanemist.

- 1981 ilmus ajalehes Daily Mail artikkel õnnetust Jaapani pikamaajooksjast Kimo Nakajimist, kes tuli Londoni maratoni jooksma, kuid tõlkevea tõttu arvas, et tal ei tule joosta mitte 26 miili, vaid 26 päeva. Nakajimit on nähtud jonnakalt maratoni jätkamas, ehkki inimesed on püüdnud teda peatada.

- 1995 hakkas Itaalias Cavriago linnas nutma skulptuur. Kui tavaliselt juhtub see imetegu neitsi Maarja kujuga, siis seekord valas piimvalgeid pisaraid Lenin. Rahvasumm vahtis imet mitu tundi, enne kui tõde selgus.

- 1998 avaldas kiirtoidukett Burger King reklaami, et nüüdsest on nende menüüs ka vasakukäeburger. Koostisosad on samad mis harilikul burgeril, ainult 180° pööratud, et vasakukäelistel oleks mugavam süüa.

Tuhanded läksid uut toodet nõudma, kuid paljud tellisid “ikka vana head paremakäeburgerit”.

- 1998 ilmus MTÜ New Mexicans for Science and Reason infolehes artikkel, mis väitis, et Alabama osariigi seadusandlik kogu on 3,14159... asemel kehtestanud pii väärtuseks 3,0 – nagu see on kirjas piiblis. Sõnum levis veebis ja tekitas paksu pahameelt.

Nali tuli välja alles siis, kui inimesed hakkasid Alabama rahvasaadikutele helistama. Või kas ikka tuli? See elab oma elu edasi linnalegendina, mida ikka ja jälle tõe pähe levitatakse.

- 2007 kirjutas Rootsi ingliskeelne ajaleht The Local, et üle-ilmastumise ning konkurentsivõime huvides kaalub Rootsi valitsus loobumist sellistest liittähtedest nagu Å, Ä ja Ö. Å asemele tuleks AA, Ä asemele AE ja Ö asemele OE.

Plaani vastu on Båstadi linn, kelle pressiesindaja teatas: “Meil on niigi oma nimega muresid. Kui nüüd å-st saab tavaline a, lähevad asjad veel hullemaks. Paneme siis juba r-i ka juurde!” (Bastard on inglise keeles värdjas.)

- 2009 reklaamis UK supermarketikett Waitrose ajalehtedes, et müügil on uus puuvili pinana (pineapple + banana). Eesti keeles võiks see olla bananass (banaan + ananass).