Ajalooline rehielamu vaarub kodumaa 100. sünnipäeval hävingu piiril

Riikliku kaitse all oleva, kuid ajahambast puretud ja laguneva Hinni talukompleksi saatus kergitab laiema küsimuse – kuidas me üldse hoolitseme rahvusliku kultuuripärandi osaks oleva taluarhitektuuri säilitamise eest.

Hinni talu on Põlvamaal Kanepi vallas Jõksi külas asuv ajalooline talukoht. Ehitismälestisena võeti rehielamu kaitse alla juba sügaval nõukogude ajal, kusjuures selle paiga muudab tähelepanuväärseks asjaolu, et oli filmides “Suvi” ja “Sügis” võttepaigaks, kus jälgiti Ülesoo rahva tegemisi. Talukompleksi kuuluvad veel kaev, ait, laut ja saun. Oli ka tall, kuid see hävis 2007. aastal.