Ajujahi võitja vabastab sajad toidufirmad tüütust paberimäärimisest

„Kuna ma olen toidutehnoloogina aastaid ise tootnud neid paberipakke, siis mõistan nüüd hästi, et FoodDocs on praegu saadaolevatest parim lahendus toiduohutuse valdkonnas üaberimajanduse vähendamiseks ja bürokraatia lihtustamiseks,” räägib Liivat. „Toiduohutuse dokumenti peab järgima, see pole mingi lihtsalt formaalsus. See töölaud võimaldab seda aga senisest sootult lihtsamalt teha.”

KOMMENTAAR | Pilveteenus on lihtne ja säästlik

Ardo Kikerpill, Haapsalu Vutipesa restorani juht:



Ma otsisin oma ettevõtte paberimajandusele lahendust ning sattusin internetis kogemata FoodDocsi peale. Nüüdseks kasutame seda paar-kolm kuud ja üldjoontes võib rahul olla.



Üllatas ja seda enam pakkus ka huvi asjaolu, et kõike toitlustuskoha dokumendihaldusega seonduvat pakutakse tasuta. Uurisin asja ja selgus, et tõepoolest – kõik FoodDocsi andmed asuvad pilves, ja kui nad reklaamivad kodulehel, et kogu protsess võttab tund aaega, siis tegelikkuses enam-vähem nii ka oli.



Jah, mida suurem ettevõte, seda rohkem väärtuslikku tööaega paberite kokkulappamine nõuab. Kõik on tarvis dokumentaalselt fikseerida, alates sellest, mille eest iga konkreetne töötaja vastutab, kuni selleni välja, millise harjaga ja millist marki vahendiga põrandat pestakse. Ja kui peaksid näiteks uue külmkapi ostma, siis peab kogu sellega seotud info taas paberitesse kandma. FoodDocsi kasutades on see kõik üksjagu lihtsam, kiirem ja mugavam, endal on leiutamist, seadustesse süvenemist ja kõikvõimalike nüanssidega arvestamist vähem.



Alguses ma hästi ei uskunudki, et kõik nii hästi sujub. Aga tuli välja, et veterinaar- ja toiduamet tunnistab pilves asuvaid andmeid samamoodi kui paberil olevaid. Ükskõik, milliseid dokumente soovitakse näha, saan ma kohe veebist võtta ja kontrollijatele avada. Asi on lihtsaks tehtud, kasutajal tuleb lihtsalt lüngad täita ja dokumendid pilve üles laadida.



Ma saan aru, et FoodDocsi arendajatel on plaan andmed ühtlustada, et see sobiks ka suurtele kettidele, sest pole ju iga hamburgeriputka jaoks mõtet eraldi pakki pabereid koostada. Ja ka kontrollijatele on need ühtemoodi arusaadavad, kui süsteem on kõikidele üks ja seesama.