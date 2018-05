AJUJAHT | Parimaks maaelu edendavaks äriideeks pärjati mereadrust biolagunev peenrakate

Eesti suurima äriideede konkursi Ajujaht võitis digitaalse toiduohutuse platvorm FoodDocs, kellele väljastati 30 000 euro suurune peaauhind. II koha ja 15 000 eurot sai uuendusliku süütegeeli tootja Biofire. III koha ja 5000 eurot pälvis liikuvat autopesu teenust pakkuv UpSteam.

Ajujahi ellukutsuja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul tõestas tänavune hooaeg, et Ajujahil on Eesti ettevõtlussektoris täita tähtis roll. „Sügisel konkursile esitatud äriideedest kasvasid hooaja lõpuks välja mitmed toimivad ettevõtted, kellel on ka suur potentsiaal rahvusvahelisi turge vallutada,“ võttis Ivask hooaja kokku.

Ajujahi žüriiliige ja SEB Grupi innovatsioonijuht Mart Maasik ütles, et FoodDocsi viis võidule eelkõige nende kasvule orienteeritud mõtteviis. „Ajujaht pani loetud kuude jooksul tiimi küsimuste ette, mis aitasid neil välja selgitada ettevõtte selge sihi ja eesmärgi, mille nimel edasi pingutada. Nad ei ole kartnud teha otsuseid - need tõid selgeid tulemusi juba finaaliks.“

Elisa Eesti juht Sami Seppänen ütles, et valiku tegemine ei olnud lihtne ja leiab, et kõik võivad võitjatena koju minna. „Areng, mille finalistid Ajujahi jooksul läbi teinud, on väga suur. Konkurss on kõiki aidanud heas mõttes ületama esimest ettevõtlusega alustamise kadalippu.“