Mullu pankrotipesast riigi ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (loe: annetajate) abiga välja ostetud Eesti suurima kubatuuriga kaunis Aleksandri-nimeline pühakoda Narvas on praegu kasutuses vaid torni ulatuses, kus toimuvad kohaliku väikese luterliku koguduse teenistused. Ülejäänud kiriku kohta ei tea veel keegi, mis sinna tuleb.

“Oleks kummaline, kui Aleksandri kirik üldse kellelegi korda ei läheks, ja kas see on hea või halb, ma ei kommenteeri. Aga miks linn peaks sinna investeerima? Linn on nagunii igal aastal sinna investeerinud − makstes sihtasutuse kulusid umbes 20 000 eurot aastas. Kirikuhoone võiks olla soliidne kontserdipaik, aga kultuuriministeeriumis leitakse, et see ei toida ennast ära. 30-40 kontserti aastas ei võimaldaks seda,” ütles Narva linnapea Tarmo Tammiste Põhjarannikule.

"Tegu on meile üle jõu käiva koormaga. Aleksandri kiriku hoone on needus pühakoja kujul, mille ümber saab jahuda, palju tahad: tõsta kisa, etendada paatost. Aga see on muutunud asjaks, mida pole tegelikult kellelgi vaja. Kirik ei kuulu Narva linnale ja keegi ei saa meid sundida sinna panustama. Vähemalt on selge, et me ei pea sellega üksinda tegelema,” rääkis Tammiste.