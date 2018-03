Algul ei saa vedama, pärast pidama: talvealguse unine suusamüük on edenenud nii jõudsalt, et mõnes poes on valik juba kesiseks jäänud

Viimaste aastate lumeta talvedele rõõmsaks vahelduseks on nüüdseks juba kuu aega valitsenud kena suusailm, justkui muinasjutus. Ning inimesi, kes selle lumise ime nautimiseks poodi uute suuskade järele tõttavad on rohkem kui küll.

Mõneti üllatuslikult tõdeb aga Kuressaare Rademari kaupluse juhataja Raili Rüütel, et neil suusamüük hästi ei lähe. „Tühjaks ja hõredaks oleme letid müünud,“ naerab ta vastuseks ajakirjaniku imestunud miks-küsimusele.

Tartus Lõunakeskuses asuva Hawaii Expressi poe pere on pisut tagasihoidlikum, tõdedes, et kuna talve, mis algas väga aeglaselt, päästis väga ilus veebruar, on suuskade müük on olnud natuke parem kui eelnevatel aastatel. „Kuid praegu näib, et talve jätkub vähemalt märtsi teise poolde, seega on suusamüük meil täies hoos ja laos suuski jagub,“ vastavad nad Maalehe küsimusele varude kohta.

Kui lumi tuli, läks nii saarlaste kui tartlaste sõnul esimese hooga jõudsalt lahti just laste suusavarustuse müük – koolides algasid suusatunnid. Kuid nüüd, kui õige talv on juba pikemat aega püsinud, on uut varustust soetama tõtanud ka täiskasvanud.

„Inimesed ikka kaaluvad ja mõtlevad hoolega, kas osta või mitte – sest mine tea, millise ilma järgmine talv toob,“ räägib Rüütel. „Ma siis lohutan, et ostke julgelt, ega te pikemaks ei kasva. Ja kui just teie pikkusele ja kehakaalule parajad suusad juba kodus käepärast võtta, on ka aastatepikkuses perspektiivis olemas motivatsioon kaalu kogumisest hoiduda.“

Milliseid suuski kõige rohkem ostetakse? Hawaii Expressist vastatakse, et eestlane on ikka rohkem klassikalise tehnika rahvas ja praegugi on nad müünud klassikasuuski veidi rohkem kui uisusuuski. Ning kui juba poodi tullakse, siis pigem eelistatakse võistlussuuski. Ka Saaremaal on klassikasuusad popimad kui vabatehnika omad.

„Inimesed tulid poodi ja ütlesid, et nad tahavad suuski Tartu Maratoniks, mida sõidetakse klassikalises tehnikas. Ja, muide, nende seas, kellele tuli pähe mõte sel talvisel laulupeol osaleda, oli väga palju just noori, gümnaasiumiealisi ja veidi vanemaid,“ lükkab Raili Rüütel ümber müüdi, et tavapärasest pikema distantsiga (63 km) maratonil käivad enamasti need, kel juba aastakümnete pikkune suusatamiskogemus ette näidata.

Klassikaline küsimus, mida eestlane talve hakul sporditarvete kaupluses suusavaliku ees seistes küsib, on „kas sel aastal lund ikka tuleb?“. Aga lund poes ei müüda ja müüjad ilma ei ennusta. See risk jääb ostja kanda.

Teine enamlevinud pärimine on „kas universaalset suuska ka saab?“. Ehk siis selliseid, millega saaks sõita nii klassika- kui vabatehnikas. Lisaks otsitakse määrdevabu suuski.

Ostjad on üldiselt üpris teadlikud, mida nad soovivad. Teatakse, et uisusuusaga klassikalises tehnikas sõita ei saa ja et suusapaine peab õige olema, jagatakse Hawaii Expressist ostjatele kiidusõnu.

Samas, Raili Rüütel ütleb, et nemad suudavad Rademaris soovijale leida ka sellise suusapaari, millega saab hädapärast sõita mõlemas tehnikas.

Kel silmad vähegi peas, see näeb, et lisaks hooldatavatele n-ö ametlikele suusaradadele on praegu Eestimaa põlluservades ja metsasihtidel hulgaliselt isetekkelisi suusajälgi – inimesed naudivad suusatamist üle mitmete aastate taas täiel rinnal. Head libisemist kõigile!