Teadlased on avastanud, et alkohol lülitab aju näljarežiimi ehk suureneb nälg ja isu.

Katsed hiirtega näitasid, et alkohol aktiveeris ajus signaale, mis panid keha rohkem sööma. Suurbritannia teadlased, kes on teatanud oma tähelepanekuid ajakirjas Nature Communications, usuvad, et sama kehtib tõenäoliselt ka inimestega.

See selgitab, miks paljud inimesed ütlevad, et nad söövad rohkem, kui nad on tarvitanud alkoholi.

Hiirtele anti kolme päeva jooksul alkoholi - kogus oli võrdne kuskil pooleteise pudeli veiniga ühele inimesele.

Alkohol aktiveeris Agrp-nimelised neuronid. Need on neuronid, mis vallanduvad siis, kui keha kogeb nälga. Selle tulemusel sõid hiired rohkem kui tavaliselt.

Kuskil ⅔ täiskasvanutest on Suurbritannias ülekaalulised või rasvunud. Alkohol ise sisaldab väga palju kaloreid. Suur klaas veini, võib näiteks sisaldada sama palju kaloreid kui üks sõõrik.

Uuringu autorite arvates aitab mõistmine, kuidas alkohol muudab meie keha ja käitumist, ohjata rasvumist.

Suurbritannia organisatsiooni Alcohol Health Alliance professor Sir Ian Gilmore ütles, et inimesed peaksid olema teadlikud alkoholi mõjust ning tervise riskidest, mis tulenevad sellest, kui palju ja mida süüakse.

Ta lisas: "Alkoholi tarbimine on põhjuseks üle 60 haigusele ja seisundile. Alkoholi tarbijad seavad ennast veelgi suuremasse ohtu, kui nende joomine on kombineeritud liigsöömisega. Seda sellepärast, et kui inimesed joovad, siis on tõenäolisem, et nad teevad vähem tervislikke toiduvalikuid.”

Gilmore´i sõnul põhjustab alkohol ja ülekaalulisus 90% maksaga seotud haiguslikest seisunditest, sest alkohol on väga rasvunud patsiendi maksale kaks korda mürgisem.

Allikas: bbc.com