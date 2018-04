Ingmar Muusikus

Eestis on hinnanguliselt 55 000 alkoholisõltlast, ent abi otsib aastas vaid mõni tuhat. Patsientide vähesuse üks põhjus on müüt, et ravi ei ole või see on kallis, kuid tegelikult on võimalused raviks olemas, pealegi tasuta