Alkorallil on selge uus siht: edasimüük oma kodust

Kui Maaleht Lätist alkoholi ostmise peost poolteise aasta eest 26. mail 2016 („Eestlased käivad Lätis hulgi odavat viina ostmas”) esimest korda pikemalt kirjutas, tundus, et pidu on haripunktis. Et vägevamaks see enam minna ei saa. Poole aastaga, mil kunagises Valka piiripunktis oli tolleks ajaks eestlaste Alko1000 pood töötanud, oli see lõunaeestlaste hulgas megamenu pälvinud. Kiirelt oli selleks ajaks mitu teistki kärakaostukohta Valka sündinud ning senimaani vaikne Läti linnake kihas eestlastest.

Nüüd pool tuhat päeva hiljem uuesti Valka piiripunkti minnes sai selgeks, et toonane tunne pettis ja ostupidu sai veelgi vägevamaks minna küll. Ja peokohti on aina juurde tulnud, nende geograafia muljetavaldavalt avardunud.