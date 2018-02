Alkoturism on Valkasse loonud üle 30 uue töökoha. Läti linnapead loodavad, et riik rohkem aktsiise ei tõsta

Valka linnapea Vents Armands Krauklise sõnul on otseselt tänu alkoturismile linna tekkinud ligi 30 uut töökohta, mille tulumaksust 80 protsenti laekub omavalitsuse kassasse. Krauklis usub, et Läti riigi huvides on piisavalt suurt hinnavahet säilitada ning Läti peaks kuni 2020. aastani plaanitud aktsiisitõusu vähendama.

„Me ärgitame Valka ja Valga ettevõtjaid eripakkumisi välja nuputama, et ostjad pikemaks jääksid. Samuti püüame ära rääkida võimalikke investoreid, et Valkasse ehitataks suur kaubanduskeskus, kus peredel oleks terve päev midagi teha,“ räägib härjal sarvist haaranud linnapea.

Ape linnapea Jānis Liberts räägib, kuidas ta proovis aastaid kutsuda kütusefirmasid Apesse tanklat avama, kuid keegi ei tahtnud riskida. Kui eestlaste ostureisid algasid, soovisid koguni kaks ettevõtet linnas oma kütusekraanid avada.