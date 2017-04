Alutaguse hiigelvald sai otsustava “ei”

Esmaspäeval oli Ida-Virumaa lõunaregiooni valdades haldusreformi rahvahääletuse teine päev − rahvas ütles välja oma arvamuse vabariigi valitsuse ettepaneku kohta sundliita kaheksa valda hiiglaslikuks Alutaguse vallaks.

Paar nädalat tagasi hakkasid peamiselt Iisaku, aga ka Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna vahel ringi sõitma autod, mille tagaaknalt võis lugeda üleskutset “Hääleta Alutaguse valla poolt ja Kohtla-Järve rajooni vastu”, kirjutab Põhjarannik.

Veel rohkem oli liikumas autosid, mille küljeaknal olev kleebis kutsus üles hääletama Alutaguse valla saatuse üle.

Kumbki üleskutse polnud vallavõimude peas sündinud, vaid kohalike ettevõtjate algatus.

Illuka vallavolikogu esimees Paul Kesküla uurib Kurtna raamatukogus hääletajate nimekirju ja tõdeb, et rahvas on üsna aktiivselt osalenud.

“Oli näotu, et hääletusperioodi kahele päevale lühendati − varem oli kolm − ja e-hääletus viidi ainult ühele, konkreetselt esimesele päevale. See piirab inimeste võimalusi ja annab signaali, et hääletus on ainult formaalsus,” nendib ta.

Hääletajate hulk ületab kõigis viies vallas sellegipoolest mäekõrguselt novembrikuise hääletuse oma, kui nelja valla liitumise kohta küsiti.