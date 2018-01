Ametiühing: Rakvere lihakombinaat on asunud streikijaid ähvardama

Rakvere lihakombinaadi tööandja on streigi vältimise eesmärgil hakanud oma töötajaid ähvardama vallandamise, musta nimekirja panemise ja „elu keeruliseks tegemisega“ juhul, kui nad peaksid streigist osa võtma, väidab Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit oma pressiteates ning lisab, et ähvardajate nimed on neile teada ja tegu on töötajate ühinemisõiguse jämeda rikkumisega.

„Tänaseks on meile laekunud informatsioon, et ähvardamine toimub eelkõige ettevõtte teistes osakondades, mitte tapamajas, kus inimestel üks streigikogemus juba käes. Töötajaid püütakse mõjutada ükshaaval, aga kogu info jõuab paratamatult koheselt ka usaldusisiku ja ametiühinguni,“ rääkis Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski, lisades, et tööandja püüab töötajatele jätta ebaõiget muljet, nagu oleks planeeritud streik ebaseaduslikud.

„Rõhutame üle, et streik Rakvere Lihakombinaadis toimub piinliku täpsusega seadust järgides,“ selgitas Arhangelski. Asjaga tegelevad ametiühingu poolt Eesti parimad ja laialdaseima kogemusega eksperdid ja juristid.

Ametiühingu info kohaselt on inimesi ähvardatud lihakombinaadi kesklaos, maitseainete osakonnas ja praetootmise osakonnas. Ähvardamise vältimiseks on ametiühing soovitanud töötajatel vestlusi salvestada, kuna tööandja tegevus on seadusevastane ja kriminaalkorras karistatav.

Ametiühing palub endiselt anda vihjeid tööandja ebaseaduslikest mõjutamiskatsetest ning juriidilise kaitse saamiseks astuda ka ametiühingu liikmeks.

Vastavalt AS HKScan Estoniale saadetud streigiteatele nõuavad Rakvere Lihakombinaadi töötajad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16% võrra alates 1. veebruarist 2018 ja 16% põhipalga tõstmist 1. juulist 2018. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudeta. Palgaläbirääkimised jooksid ummikusse, kuna tööandja ei nõustunud töötajatele tegema ühtegi konkreetset palgapakkumist.

KOMMENTAAR | HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere: ”Kinnitame, et tööandja peab kinni kõikidest seadustest ja reeglitest ning taunib täielikult igasugust ähvardamist.



Oleme ka korduvalt majasiseselt kommunikeerinud, et austame inimeste soovi kuuluda ametiühingusse ning nende seadusliku õigust streiki korraldada.



On aru saadav, et tegemist on emotsionaalse teemaga, kuid kinnitan, et ettevõte ei tolereeri mingil juhul sellist käitumist (töötajate ähvardamist - toim).”