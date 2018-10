Suurimate erakondade lehekülgede võrdlus Eesti kõige populaarsemas sotsiaalmeediakanalis Facebook paljastab armutult nende tegelikud oskused ja tahtmise inimesteni jõuda.

Kui mõned erakonnad on sotsiaalmeedias õige osavad, siis teised oleks teinud lehekülje justkui valijate veenmiseks, et neist tuleb eemale hoida ning igasugune arutelu või positustele reageerimine on ainult tülinaks.

Järgnevalt analüüs ja hinded septembri postituste põhjal.