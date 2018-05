Analüütik: laenuintress on soodne, kuid nii see ei jää

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor hoiatab, et nullilähedane EURIBOR teeb laenamise soodsaks, aga tulevikule mõeldes võiks arvestada suuremate intressimaksetega.

Kui pere üks liige on vanemapuhkusel, tal oli varem korralik palk ja tulevikus on töökoht olemas, kas pere saab kodulaenu?

“Inimene võiks arvestada, et see on kõige väiksem summa, mida ta vähemalt keskpikas perspektiivis intressina tagasi maksab,” lausus ta. “Kui praegu tundub, et see summa teeb haiget, siis paremaks kindlasti ei lähe. Pigem intressid tõusevad, mitte vastupidi.”

Seega pikka laenu võttes peaksid laenajad arvestama, et tulevikus saavad tagasimaksed olema praegusest suuremad.

Nestori sõnul kerkib EURIBOR ilmselt siiski aeglaselt. “Sel aastal positiivset EURIBORi veel ei näe ja edaspidi saavad intressimuutused olema aeglased. Julgemad lootused positiivset EURIBORi näha on 2019. aasta lõpu poole. Kui Euroopa Keskpank hästi rahulikult rahapoliitikad karmimaks keerab, siis üldiselt jääb EURIBOR lähiaastatel soodsaks.”