Andmed Eesti keskpunkti kohta osutusid täiesti valeks

Vändra muusikakooli flöödiõpetaja Luule Põdra kingiidee Eesti 100. sünnipäevaks oli tähistada vääriliselt Eestimaa saarelis-mandriline geograafiline keskpunkt ehk siis kogu Eestimaa kese, mis haaraks endaga ka mere- ning idas järvepiiri. Mandri-Eesti keskpunkt on Adavere lähedal kiviga tähistatud, ent see mitte.

Õpetaja süda jäi mõtte külge seetõttu, et tema teada asus keskpunkt Vändra vallas ehk tema kodukandis – just nii juhtus ta kümmekond aastat tagasi Pärnumaa kodulehelt lugema. Sellest saati on Luule Põder otsinud mõttekaaslasi, kes aitaksid idee ellu viia.

Kui Luule Põder kümmekonna päeva eest maanteeametist uuris, kuidas käib teeviida panekuks loa saamine, seati üheks eeltingimuseks pädeva asutuse kinnitus, et seal nimetatud koht tõesti asub. Luule Põder võttis ühendust Eesti Geograafia Seltsiga ja sealt jõudis see küsimus Tartu Ülikooli geograafia osakonda.

Nüüd tabas ettevõtmist löök – selgus, et koordinaatidel, kus ta teadis keskpunkti olevat, polegi tõepõhja all!