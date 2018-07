Andmekaitse inspektsioon: sünnipäevade avaldamine ajalehes on hea tava, mille väljajuurimisega meie ei tegele

Foto on illustratiivne. Foto: kollaaž/Maaleht

Lehelugejad on harjunud tavaga, et maakonnalehest leiab infot juubilaride, vastsündinud ja lahkunud vallakodanike, kooliminejate ja -lõpetajate kohta. Nüüd ähvardab see tava katkeda ülipüüdlike ametnike tõttu.