Anija vallas taastatakse riigi juubeliks Vabadussõja ühe tähtsama murdelahingu mälestussammas

Kehra lahingu mälestussamba taastamine Lahinguväljal on Anija valla kingitus Eesti riigi 100. juubeliks. Lahinguväljale rajatav mälestussammas avatakse Kehra lahingu 99. aastapäeval, 4. jaanuaril 2018.

Anija Vallavalitsuse eestvõttel on alates tänasest avatud arvelduskontod, millele oodatakse annetusi mälestussamba taastamise toetamiseks. Kahe kuu jooksul, võidupühaks, on eesmärk koguda vähemalt 10 000 eurot. Annetada võivad eraisikud, kogukonnad, organisatsioonid, vabaühendused. Ülekande tegemisel palutakse lisada annetaja nimi, sest samba juurde tuleb tänutahvel, kus on kirjas kõigi alates10 eurot toetanute nimed.

4. jaanuaril 1919 toimunud Kehra lahing oli esimene edukas soomusrongilahing ja üks Vabadussõja tähtsaim murdelahing, mis peatas punaste pealetungi Tallinnale. Lahingu saatuse otsustas soomusrong number 1, mis komandör Anton Irve juhtimisel Kehra jaamast vaenlasele vastu läks. Praeguse Lahinguvälja raudteepeatuse juures peetud lahingus hävitati punaste väeüksus ja peatati vaenlase pealetung.

Kehra lahingu võidust sai alguse Eesti rahvaväe kiire edu terves Eestis ja punased tõrjuti piiri taha. Juba pooleteise kuu pärast kontrollis Eesti riigi võim kogu Eesti ala, luues niiviisi aluse noore vabariigi enesekehtestamisele.

Mälestussamba kavandi valmistas skulptor Ernst Jõesaar 1930ndate lõpul. Kaitseliidu algatusel püstitati mälestussammas, mis plaaniti avada 23. juunil 1940. Avamisele tõmbas kriipsu peale nõukogude okupatsioon. Alanud sõja tõttu jäi sammas ametlikult avamata ja 6,5 meetri kõrgune graniitsammas lasti õhku.

Anija Muinsuskaitse Selts avas 2000. aastal samas kohas mälestuskivi, milleks kasutati esialgsest sambast säilinud tükke.

Anija vallavanem Arvi Karotami sõnul on Vabadussõja Kehra lahingu mälestussammas Lahinguväljal austuseks neile lahingus osalenud vapratele meestele, kes vaenlase väeüksuse puruks lõid: “Me võime vaid ette kujutada, mis oleks juhtunud, kui punased oleksid Tallinnasse pääsenud. Kas meil siis olekski praegust vaba Eesti riiki?”

Lahinguvälja mälestussamba taastamiseks saab annetada Anija Vallavalitsuse arvelduskontodele:

EE782200001120154013 (Swedbank),

EE251010002018899000 (SEB)