ANNA TEADA: Kui rahul oled kraanist tuleva vee kvaliteediga?

"Eesti joogiveega üldisemalt on väga hästi, meil on palju magedat vett ja seda nii kaua, kuni me ise oma vett rumalusest ära ei solgi," kinnitab veeteadlane Kai Künnis-Beres tänases Maalehes.

Künnis-Berens rääkis, et tallinlastel, kes suure osa oma elust on joonud Ülemiste järve vett, mis on põhjaveega võrreldes mineraalivaesem ning mille fluorisisaldus madal, on kehvemad hambad ja luustik.

Veeteadlane ei soovita ka puurkaevudele veefiltrit panna, kui väga vaja ei ole, sest tavalises vees on nii vähe toitaineid, et bakteritel pole baasi, kus vohama hakata. "Kui filter vahele pannakse, siis on koht, kuhu koguneda, nii toitainetel kui ka bakteritel. Piisava toidu olemasolul hakkavad filtrisse püütud bakterid paljunema, nende hulk suureneb ning nad hakkavad filtrist lahti tulema ja filtreeritud vett reostama. Kui veefiltrit ikkagi kasutada, siis tuleb seda üsna tihti ka vahetada," soovitas teadlane.

