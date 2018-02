Anne Luik: tore, et mahepõllundust on märgatud!

Eesti Maaülikooli emeriitprofessor Anne Luik on üks esimesi teadlasi, kes hakkas 20 aastat tagasi uurima ja rakendama põllumajanduses keskkonnasõbralikke meetodeid.

„Tore tunne, et mahepõllumajandust on märgatud,” räägib Anne Luik, kuuldes, et teda on pärjatud teenetemärgiga.

Ta on töötanud Eesti Maaülikoolis alates 1976. aastast, asutanud erialaorganisatsioonid Eesti Mahepõllumajanduse SA ja SA EMÜ Mahekeskus. Tema eestvedamisel toimus 2009. aastal Eestis esimene rahvusvaheline mahepõllumajanduse teaduskonverents. Samuti lõi ta mahestipendiumi fondi, et ergutada mahepõllumajanduse uurimistööd Maaülikoolis.

„Olen püüdnud loodushoidlikku taimekasvatust edendada ja mul on hea meel, et Eestil on head eeldused saada maheriigiks,” arutleb autasustatu.

Praegu Maaülikooli taimetervise õppetooli vanemteadurina töötav Luik tunneb rõõmu kunagistest tudengitest, kes pühendunult jätkavad tema alustatud vao ajamist. Nüüdne õppetooli juhataja professor Marika Mänd on mu akadeemiline tütar, lisab ta.

„Anne on päikseline, silmapaistev ja energiline teaduse ja õppetöö arendaja ning väga lugupeetud õppejõud tudengitele,” kõneleb oma õpetajast ja kauaaegsest kolleegist Marika Mänd, toonitades, et Luike on nimetatud ka professoriks, kellel päikesega sõlmitud leping.

Mänd tõstab iseäranis esile Luige rolli järelkasvu koolitamisel ja tema innovaatilist lähenemist teadusuuringutele. Muide, ta on juhtinud teadusprorektorina ka kogu Maaülikooli teadust. Tema alati positiivne, südamlikult innustav ja toetav suhtumine noortesse on igati aidanud kaasa ka Maaülikooli doktoriõppe arendamisele. Tema juhendamisel on kaitstud 15 doktoritööd.

Luige teadusuuringud on seotud kahjurputukatega nii metsas kui põllul, uurinud nende ökofüsioloogiat, peremeestaimede ja fütofaagide vastastikuseid suhteid. Oma uurimistöödes on ta pühendunud keskkonnasäästlike tõrjevõtete uurimisele ning propageerimisele.

Uurinud ka viljelusviiside, taime tervise ja toodangu ning toote kvaliteedi omavahelisi toimeid ning sõltuvusi. Oluline osa tema teadustööst on pühendatud uurimustele mahetootmise valdkonnas.

„Anne Luik on vaieldamatu teerajaja loodushoidliku ja jätkusuutliku põllumajanduse arendamisel mitte ainult EMÜ-s, vaid kogu Eestis ning see tegevus on leidnud ka rahvusvahelist tunnustust, ta on avaldanud üle 300 publikatsiooni,” selgitab Mänd.

Oma loodushoidlikke põhimõtteid järgib Luik loomulikult ka oma tunnustatud mahetalus Peipsiääre vallas marju ja aedvilju kasvatades.