Anne Mere: Vaid 73% Eestis tarbitavast sealihast on kodumaist päritolu

Viimasel ajal on liha tarbimine jõudnud rekordtasemele inimese kohta, teatas täna HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere, andes ülevaate lihaturu olukorrast.

„Püüame edasi teha oma igapäevaseid asju, nii hästi, kui suudame,” teatas HKScan Estonia juhatuse esimees, kes on viimasel ajal skandaali keskmesse tõusnud mitte niivõrd eduka lihatööstuse juhina kuivõrd oma töötajatele madala palga maksmisega. Nii peatuski Anne Mere oma ettekandes üksnes lihaturu olukorral.

Liha tarbimine on jõudnud rekordilise 82,2 kg-ni inimese kohta. Võrreldes näiteks 2015. aastaga on liha tarbimine kasvanud inimese kohta koguni 6,6 protsenti. HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere tõi esile, et kõige jõudsamalt on kasvanud just sealiha söömine. Teisel kohal on linnuliha tarbimine, mis näitab samuti kasvutrendi, samas veiseliha söömisharjumust eestlastel veel eriti kujunenud pole, mistõttu pole ka veiseliha söömises suurt kasvutrendi näha.

Anne Mere hinnangul sealiha söömise jõudsa kasvu üheks põhjuseks ka Eestis vohanud Aafrika seakatku mõju, mis tõi kaasa liha ülepakkumise ja hindade languse. Samas on katku tõttu kannatanud kogu seakasvatussektor. Mere nentis, et seakatku tõttu ei ole meie isevarustatus lihaga hea, me ei suuda ise nii palju toota, et oma rahva vajadusi katta.

Nii on praegu isevarustatus sealihaga 73 %, kanalihaga 57%. Samas on veiselihaga isevarustatuse tase koguni 127 %. Me kasvatame üha rohkem lihaveiseid kui tarbida suudame.

HKScan Estonia juhatse esimees nentis, et piimakarjade vähenemine on toonud kaasa lihaveisekasvatuse suurenemise, paraku pole tarbimisharjumused üha suureneva loomakasvatusharuga kaasa tulnud.

„Eestimaalased pole väga suured veiseliha sööjad, ka on sellise liha hind väga kõrge ja perenaistel on roogade valmistamine keerulisem kui näiteks linnuliha puhul,” rääkis Mere. Ta rõhutas, et veiseliha puhul tuleks teha üha rohkem head turustustööd.

„Me hindame kodumaist toorainet väga kõrgelt, toote päritolu on eestlase jätkuvalt oluline, seetõttu on oluline ka riigi toetus lihasektorile,” rõhutas Anne Mere. Sest peaksime ikka suutma oma rahvast omakasvatatud toormega ikka varustada.

Kuna kodumaist liha ei jätku, võetakse kasutusele ka importtooted. Nii on näiteks Rakvere lihatööstus oma uudistoodete reas hakanud pakkuma autentset Hispaania Serrano sinki. Rakvere kaubamärgiga vaakumpakendis on imeõhukesteks viiludeks lõigatud Serrano singid, mis on valmistatud traditsioonilisel meetodil. Ka on uudistooteks hõrk vinnutatud Chorizo vorst otse Hispaaniast.

Eestlastele kui suurtele lihasööjatele on Rakvere tööstus valmistanud vabariigi 100. sünnipäevaks ka mitu juubelitoodet. Nendeks on eelküpsetatud seapraad köögiviljadega, küpsetuskarbis Juubeli ahjukarbonaad ja suitsustatud lihatoodete valik „Juubelitrio”.