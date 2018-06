Ants Paju mälestuse hoidmiseks rajatakse Jõgevale skulptuurpink

Septembris avatakse Jõgeval Sõpruse pargis Ants Paju mälestuseks graniidist, pronksist ja tammepuidust skulptuurpink.

Kuu aja eest täitus Sõpruse pargil 45 aastat. Pargi rajaja Ants Paju lahkumisest möödub 28. juunil seitse aastat ning siiani ei ole Paju mälestust kusagil jäädvustatud.

8. septembri keskpäeval avatakse Jõgeva kesklinna haljasalal skulptuurpink Ants Paju mälestuseks ning meenutatakse tema öeldud mõtteid ning tehtud tegusid. Tema elu, hoolimata rasketest kannatusaastatest Siberis, oli pühendatud eestluse kaitsele.

Tegu on mõtte mõõt! Unista, teosta, mäleta! Võidelge ja võitke! Need olid Antsu mõtteterad, mis teda suunasid. Need sõnad saavad raiutud graniiti Ants Paju mälestuseks valmivas skulptuurpingis. Sõnad, mis saavad teenäitajaiks järgnevatele põlvkondadele.

Tauno Kangro loodud pingi keskel asub graniidist kõnepult, millel pronksist käed hoidmas avatud raamatut. See sümboliseerib Ants Paju riigimehelikku julgust Eesti iseseisvuse taastajana ja eestluse edendajana. Raamat tähistab meie rahva hariduse ja vaimsuse väärtust.

Kõnepuldist lähtuvad kaks tugevat tammepuust pinki, mille otstes graniittahukad. Ühel pool pronksist ketas ja medal. Pronksist kettaheitja ketas on märgiks Ants Paju spordimehelikust võitlejalikust hoiakust, avatud märkmik sulepeaga kannab sõnumi praegusele põlvkonnale, et Eesti loo kirjutamist tuleb julgelt jätkata.