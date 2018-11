Äpardunud võidusammas elab remondist remondini ja aina neelab raha

Esimene küsimus läks Riigikantselei poole, ühtlasi soovisime saada ka valitsuse üldist seisukohta asjaolule, et Eesti vabariigi 100. aastapäeva aastal on meie vabadusvõitluse üks sümbolitest ja omariikluse keskseks maamärgiks loodud ausammas lõputuna näivas remondis.

Kes ikkagi konkreetselt vastutab selle eest, et vabadussammas pidevalt laguneb, neelab maksumaksja raha ja otsa sellele ei paista tulevat?

Nagu ikka säärastel puhkudel on see vastutus üsna hägune, esmalt näidatakse tšehhidest ehitajate peale, kes klaassamba väidetavalt oma võimeid üle hinnates Tallinna kesklinna püsti panid ja praaki tegid.

Murelapsest vabadussammast ei taha enda omaks nimetada ükski valitsusasutus.

Ajakirjanik suunati tülika teemaga Riigikantseleist kaitseministeeriumisse, seal omakorda delegeeriti vastamine Eesti Sõjamuuseumi ehk kindral Laidoneri muuseumi direktorile Hellar Lillele.

Tema jutt praeguste parandustööde ulatusest viib aga juba tõelisse hämmingusse.