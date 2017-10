Appi, ämblikud tungivad tuppa!

„Eile õhtul viskasin ühte pikakoivalist isendit kaks korda järjest voodist välja, aga ikka tahtis tagasi ronida,“ kirjeldan hakatuseks ämbliku-uurija Mart Meristele oma verivärsket kogemust ja küsin, mis värk ämblikega on, et inimesed sügisel nendega nii sageli kokku põrkavad.

Arahnoloogi vastus mu küsimusele on mõnevõrra üllatav: „Need, kes väikese kerakujulise keha külge kinnitunud ülipikkadel peenikestel jalgadel ringi kõiguvad, polegi ämblikud. On hoopis koibikud, ämblike lähisugulased.“ Meriste lisab, et koibikud, keda elab Eestis umbes kümme liiki, pole ka putukad mitte. Ja et sügiseti ongi nende n-ö tippaeg.

„Mõned koibikuliigid on jahedalembesed ja osad neist on ka seentoidulised,“ selgitab ämblikuteadlane, miks pikakoibvalised isendid inimesele just nüüd kõikvõimalikes kohtades silma hakkavad. Õuest jõuavad nad siseruumidesse kõikvõimaliku kraamiga, mida väljast tuppa tuuakse, ka inimese riiete küljes näiteks.

Ämblikega on sama lugu. „Nad ei oota ukse taga järjekorras, et sisse vupsata. Ikka inimene ise toob nad tuppa. Näiteks koos aiasaadustega,“ toob arahnoloog igapäevase näite.

Kuid koibiku- ja ämblikurohkusel on teinegi pool. Nimelt muutuvad septembris-oktoobriks meile nähtavaks need lülijalgsed, kes muul ajal vaikselt kapi taga võrku koovad – majaämblikud.

Meriste sõnul elab Eestis kaks liiki majaämblikke: harilik majaämblik ja Kesk-Euroopa majaämblik. Need, keda me tubades ringi kooserdamas näeme või lõksu jäänuna vannidest ja kraanikaussidest välja aitame, on pruutide otsingul isased.