Appi! Kas see on minu poearve?

Selle peale vajus paljudel suu imestusest lahti, sest nii suurt hinnatõusu pole olnud üle viie aasta. Veel mõni aasta tagasi liikusid hinnad hoopis vastupidises suunas ehk läksid aina odavamaks.

Eurostati andmetel on Eesti toidukaupade hinnad aastaga tõusnud märksa kiiremini kui ELis keskmiselt. Hinnakasvu rekordi on teinud või, mis tänavu on mullusest keskmiselt 61% kallim. Sellele järgnevad teised piimatooted ning kartul ja köögivili. Tegelikult on pea enamik toidukraamist muutunud poes kallimaks.