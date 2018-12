Ardo Hansson: Jaan Tõnissoni meenemünt on läbi aegade üks ägedamaid

Mündiesitlus algas Loone Otsa poolt kirjutatud meeleoluka lühinäidendiga ühest olulisest päevast Jaan Tõnissoni elus.

Jüri Aarma kehastatud riigimehe monoloog keskendus juunipäevale 1933. aastal, mil kroon devalveeriti 35 protsenti. Ühtlasi sai kuulda väikest meenutust, kuidas kunagi rahatähtedele nime valides põlati ära taaler ning Tõnisson ise pakkus välja nimeks “kuldar”, mis pidi koosnema sajast pennist.

Jaan Tõnisson Eesti Pangas Mobiilifoto

Eesti Panga president Ardo Hanssoni sõnul oli Jaan Tõnisson üks olulisemaid Eesti riigimehi, kes on kujundanud Eesti ajalugu nii poliitiku, ajakirjaniku kui ka õigusteadlasena.

Poola medali- ja mündikunstnik Sebastian Mikolajczak kujundatud mündi kohta oli Hanssonil palju kiidusõnu.

“Ma ütleks, et minu meelest on see kõigi aegade jooksul üks nii kunstiliselt kui tehniliselt kõige ägedamaid münte,” sõnas Hansson.

Hästi on tema ütlust mööda õnnestunud mündi ruumiliselt mõjuv reljeefne kujutis ning samuti sinimustvalged värvid serval.

Mündi esitluspäev tõi panga ukse juurde pika järjekorra neist, kes münti osta soovisid. Lisaks on mündid müügil Omiva e-poes, kust tooteid saab tellida pakiautomaati või kulleriga koju. Hõbemündid jõuavad ka kõigisse postkontoritesse, kus müüakse Eesti Panga meenemünte ja meenetooteid.

Müntide tiraaž on 5000 ja need on verminud Leedu Rahapada. Meenemündi nimiväärtus on 15 eurot ja seda saab soetada hinnaga 40 eurot.

Meenemünt Eesti Pank