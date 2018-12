ARGO IDEON: Eesti jääb George H.W. Bushile palju tänu võlgu

Just George Bush vanema võimuajal taastasid Ühendriigid Tallinnas diplomaatilise esinduse (Eesti Vabariiki tunnustas USA teatavasti jätkuvalt kogu sõjajärgse aja), ka toonased Eesti riigijuhid kohtusid temaga Washingtonis korduvalt.

29. märtsil 1991 võttis president Bush Valge Maja ovaalkabinetis vastu Eesti ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli, keda USA poole ametlikus teates selle kohtumise kohta nimetati Eesti presidendiks.

“President Bush alustas kohtumist, korrates üle vankumatu toetuse Eesti enesemääramisõigusele. Ta väljendas oma raevu jõu kasutamise pärast Riias ja Vilniuses jaanuaris ning rõhutas oma veendumust, et ainus lahendus olukorrale on heausksed läbirääkimised Balti riikide ja Moskva vahel. Ta kinnitas president Rüütlile, et on isiklikult seda rõhutanud [Nõukogude Liidu] president Gorbatšovile mitmeid kordi.”

George H.W. Bushi juures Valges Majas käisid oktoobris 1990 ka tookordne Eesti välisminister Lennart Meri ning peaminister Edgar Savisaar. Kõigi nende kohtumiste teokssaamisel oli suur osa Eesti esindajal Ameerikas läbi külma sõja aastate, peakonsul Ernst Jaaksonil.

Minu president Toomas Hendrik Ilvese ametiaega käsitlevas raamatus “THI” on kirjas veidi anekdootlik lugu, kuidas Arnold Rüütel hiljem Eesti presidendina lähetas toonase USA presidendi George W. Bushi kaudu kirja tema isale. See juhtis Vilniuses novembris 2002, kus president Bush nooremal oli kohtumine Balti riigijuhtidega.