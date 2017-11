ARMAS VIDEO | Ülenurme kooli lapsed mängisid suurematele kadrisanti

Homme, 25. novembril on kadripäev, mida Ülenurme teiste klasside õpilased tähistasid mööda koolimaja ringi mütates.

Kaheksa-aastased kadrisandid üllatasid kadrilaupäeva hommikul vanemaid õpilasi, hakates nelja suure kambana uste taga sisselaskmislaule laulma. Klassi sisse saanud, tutvustas kadriema õpilastele oma peret, kuhu kindlasti kuulusid ka kadrititt ja –hani. Väikesed kadrisandid andsid ülevaate kadripäeva kombestikust ja uskumustest ning tuletasid meelde päeva tähtsust.

„Pererahvale“ esitati mõistatusi kontrollimaks arukust ningnäidati ette selgeksõpitud tantsusammud. Leidus ka kadrisante, kellel mõni lustakas anekdoot rääkida.

Kadrisandid näevad tänapäeval pisut teistmoodi välja kui vanasti - ilusale ja valgele on lisandunud nii mõndagi kaasaegsemat. Nii olid ka soovid pererahvale täiendatud. Lisaks karja ja pereõnnele, sooviti ka heade hinnete õnne ning neile, kes maiustusi armastavad, ohtralt kommiõnne.

Joostakse vähem, sest joosta on raskem

Nelja suure rühmana ringi käinud kadrisandid valmistasid suurtele toreda üllatuse ja nii mõnegi gümnasisti suust kostus: „Kas tõesti on juba kadripäev?“.

Kadrisanditamisest video filminud Ülenurme gümnaasiumi projekti- ja arendusjuht Merlin Polla rääkis, et selline kadrijooksmine oli koolis väga oodatud. „Lapsed on kurtnud, et neil on majast majja jooksmine väga keeruliseks tehtud – välisuksed on koodidega ja sisse ei lasta.”

Esimeste klasside õpilased Ülenurme koolis veel nii suurelt esinenud ei ole – nende esimene etteaste saab olema jõuluvanale.