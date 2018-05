ARNOLD RÜÜTEL 90: Elu ise on andnud kogu aeg tegevust. Puhkusereisile ei olegi jõudnud

"Kui pärast Eesti iseseisvuse taastamist viidi läbi maareform, andsin osa oma isatalu maadest riigile ja ostsin umbes viis hektarit Tulitu talu maid, kus ma lapsena mänginud olin. Olemegi nüüd abikaasaga rajanud sinna oma suvekodu.

Me ei ole käinud välismaal puhkamas, olgugi et Prantsuse president Mitterrand ja teised riigipead on meid kutsunud oma puhkekodudesse. See kogemus mul kahjuks puudub."