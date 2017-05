ARNOLD RÜÜTEL: Sünnipäevakingitusena sooviksin, et eesti rahvas jääks kestma!

„Eks seda riiki on ikka suudetud seni väga õhukeseks lihvida," ütleb äsja 89. sünnipäeva tähistanud president Arnold Rüütel Pealinnale antud intervjuus. „See on lausliberaalse majandusmudeli rakendamise üks tulemusi. Inimene, tema toimetulek ja õnnelik äraelamine oli kahjuks jäetud ilma piisava tähelepanuta. Ühiskond on aga nagu püramiid, kus ei tohi olla nõrku kohti.“

Rüütel leidis, et on Eesti teiste üleminekuühiskondadega võrreldes üks arenenumaid, kuid ühiskonna jätkusuutlikkuse eest pole siin küllaldaselt hoolitsenud. „Ma tuletaksin meelde, et ühiskonda võib ette kujutada püramiidina, mille alus on rahvas, selle peal on omavalitsused, ühiskondlikud organisatsioonid, selle peal valitsus, siis meie põhiseaduse kohaselt parlament ja president, kuigi meil on parlamentaarne riigikord,“ selgitas ta. „Me peame jälgima, et see püramiid oleks tugev ja et selles ei tekiks nõrku kohti. See tähendab aga, et meil oleks vaja kindlustada normaalne sündivus, noorema põlvkonna üleskasvatamine, hariduse, teadmiste ja elukogemuse edasiandmine.“

Rüütli hinnangul on ka oluline, et Eesti loodus oleks puhas. „Meil on Eestis mitmekesine loodus, neli aastaaega, suurepärane keskkond, taimeliikide arvult ruutmeetril on meil kohti, mis on unikaalsed kogu Euroopas jne,“ loetles president. „Nii et meil tuleb jälgida, et selles püramiidis ei tekiks lünki. Poliitikasse on tulnud noorem põlvkond, kellel puudub vajalik elukogemus ja lubatakse ühte või teist lähtuvalt hetkeolukordadest, et saada poliitilist toetust, mis aga ei ole taganud meie rahva jätkusuutlikkust. Meil on tulevikus vaja veel väga palju ära teha.“

Eelmiste valitsuste ajal on Rüütli hinnangul suudetud riiki väga õhukeseks lihvida. „See on lausliberaalse majandusmudeli rakendamise üks tulemusi,“ rääkis ta. „Inimene, tema toimetulek ja õnnelik äraelamine oli kahjuks jäetud ilma piisava tähelepanuta.“

Rüütli sõnul on talle kõige suurem kingitus elus, et ta on abikaasaga olnud abielus 59 aastat ja neil on kuus lapselast ning kaks lapselapselast. „Iga kord tunneme rõõmu, kui meie perre sünnib uus lapselapselaps,“ märkis Rüütel. „Aga kõige suurem kingitus oleks see, kui oleksime rahvana jätkusuutlik ja suudaksime rääkida oma ilusat eesti keelt veel sajandeid.“

