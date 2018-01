Arva ära! Need kaks toidukaupa on Eestis odavamad kui Lätis

Mõne toidukauba hind on Eestis siiski suhteliselt madalaks jäänud - võtame kasvõi need kaks.

Piim

Juba aastaid on Lätis piima kokkuostuhind tootja jaoks enamasti olnud madalam kui Eestis, ent Läti toidupoes piimapakk rohkem maksnud. Kuidas nii?

Läti piima kõrget hinda põhjendatakse ebaefektiivse ümbertöötlemisega. „Meil on ligi 40 piimatööstust, aga Eestis ja Leedus on neid palju vähem. Suured tootjad töötavad efektiivsemalt,“ selgitab Läti põllumajandusajakirja Agro Tops ajakirjanik Uldis Graudiņš. „Samuti on meil palju väikseid piimatootjaid – vähemalt kümme korda rohkem kui Eestis. On kulukas koguda paljudelt väiketootjatelt piima ning analüüse läbi viia.“

Tartu Maxima odavaim piim "Armas" 0,51 €/l

Riia Maxima odavaim piim "Optima" 0,69 €/l

Tartu Rimi odavaim piim "Rimi" 0,51 €/l

Riia Rimi odavaim piim "Rimi Basic" 0,69 €/l

Kohv

Lätis tuleb erinevalt Eestist aktsiisi maksta kohvilt - 1,42 eurot ühe kilogrammi eest, mistõttu on lätlaste seas levinud Eestist kohvi ostmine, kuigi hinnavahe pole enam nii suur kui ta varem on olnud.

Rimi

Tartu Rimi odavaim kohv "Löfbergs" 500 g 3,09 € / 6,18 €/kg

Riia Rimi odavaim kohv "Merrild classic" 500 g 3,99 € / 7,98 €/kg

Tartu Rimi "Paulig Classic" 500 g 4,69 € / 9,38 €/kg

Riia Rimi "Paulig Classic" 500 g 6,99 €/kg / 13,98 €/kg

Maxima

Tartu Maxima odavaim kohv "Aroma Gold" 500 g 2,99 € / 5,98 €/kg

Riia Maxima odavaim kohv "Merrild In Cup" 500 g 3,99 € / 7,98 €/kg

Tartu Maxima "Paulig Classic" 500 g 4,51 € / 9,02 €/kg

Riia Maxima "Paulig Classic" 500 g 4,59 € / 9,18 €/kg

Kõik hinnad vaadatud 25. jaanuaril.